В Кремле объявили о начале работы по украинскому урегулированию

Встреча в Абу-Даби является началом работы по украинскому урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена», — заявил пресс-секретарь президента России.
Так Дмитрий Песков ответил журналистам на вопросы об итогах переговорах в ОАЭ.
Тогда же пресс-секретарь российского президент заявил, что Москва ожидает продолжения работы на экспертном уровне с США и Украиной в течение недели.