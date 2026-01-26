В Кремле объявили о начале работы по украинскому урегулированию

Песков: Встреча в Абу-Даби является началом работы по украинскому урегулированию

Встреча в Абу-Даби является началом работы по украинскому урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена», — заявил пресс-секретарь президента России.

Так Дмитрий Песков ответил журналистам на вопросы об итогах переговорах в ОАЭ.

Тогда же пресс-секретарь российского президент заявил, что Москва ожидает продолжения работы на экспертном уровне с США и Украиной в течение недели.