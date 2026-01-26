Песков высказался о дальнейшей судьбе переговоров с Украиной и США

Песков: Россия ожидает, что работа с США и Украиной продолжится в течение недели

Россия ожидает, что работа на экспертном уровне с США и Украиной продолжится в течение недели. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена. И что это будет на неделе, в течение недели», — отметил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что территориальная часть формулы мирного урегулирования конфликта на Украине, составленная на саммите в Анкоридже, является принципиальной для России.

Агентство Reuters сообщало, что «анкориджская формула», которую Москва рассматривает на переговорах в Абу-Даби, подразумевает контроль России над всем Донбассом и замораживание нынешней линии фронта в других областях.