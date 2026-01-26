Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:07, 26 января 2026Из жизни

Женщина раскрыла секреты долгих отношений с мужем старше ее на 21 год

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

43-летняя жительница Великобритании рассказала, как ей удается сохранять брак с мужчиной старше ее на 21 год. Об этом пишет Daily Mail.

Блогерша Лорна Люкс замужем за 64-летним Джоном Эндрюсом уже 16 лет. По словам Люкс, секрет их крепких отношений — никогда не ложиться спать в ссоре и знать языки любви друг друга. Например, она знает, что Эндрюсу важен тактильный контакт, поэтому каждое утро обнимает его.

«Это может быть спорно, но я считаю, что важно не быть слишком ласковой со своим мужчиной», — раскрыла еще один секрет Люкс. По мнению женщины, муж должен поклоняться ей, а не наоборот.

Она объяснила, что зависеть от мужчины финансово — это нормально, но ни в коем случае нельзя зависеть от него эмоционально. По словам Люкс, когда партнер чувствует, что женщине хорошо и без нее, он становится ею одержим и привязывается к ней сильнее.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Кроме того, женщина всегда старается хорошо выглядеть. Она призналась, что ей приятно быть лучшей для Эндрюса. Люкс также в шутку добавила, что сохранить отношения помогают раздельные ванные комнаты.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сан-Диего Брук МакНелис объяснила, почему женщинам стоит выбирать любовников постарше. По ее словам, взрослые мужчины эмоционально зрелые, они не ищут одобрения и не играют с избранницами в игры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Азова» сдались в плен вместе с темнокожим командиром

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В российском приюте десятки кошек сварились заживо

    Спрогнозирован рост числа жалоб россиян с требованием вернуть деньги

    Названы основные признаки скорой поломки печки в автомобиле

    Стало известно о готовности Серхио Рамоса купить «Севилью» за 450 миллионов евро

    Лось показал жителям Подмосковья язык и попал на видео

    Доктор Мясников объяснил запрет на алкоголь при приеме антибиотиков

    Женщина раскрыла секреты долгих отношений с мужем старше ее на 21 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok