Знаменитый 76-летний телеведущий приостановил участие в шоу из-за болезни

Американский журналист Билл О’Райли приостановил участие в шоу из-за болезни

76-летний американский журналист и телеведущий Билл О’Райли приостановил работу над своим шоу No Spin News. Об этом пишет The Independent.

Знаменитый ведущий рассказал, что заболел, из-за чего был вынужден прервать работу и на время отказаться от участия в других проектах. «У нас отличные врачи, так что мы еще поборемся. Надеюсь, скоро вернусь в строй», — написал он в своем блоге и извинился перед зрителями.

О’Райли не стал уточнять, какой у него диагноз. При этом журналист добавил, что недуг не затронул его руки и он продолжит писать для блога.

