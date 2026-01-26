Реклама

Звезду реалити-шоу поймали на пьяной езде и арестовали

Победительницу шоу Top Chef Келси Барнард Кларк арестовали за пьяную езду
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Dothan Police Department

Победительницу 16-го сезона американского кулинарного реалити-шоу «Топ Шеф» (Top Chef) Келси Барнард Кларк поймали на управлении автомобилем в нетрезвом виде. О том, что звезду телепроекта арестовали за пьяную езду, пишет Page Six.

Отмечается, что победительница телепроекта врезалась в почтовый ящик. Прибывшие на место полицейские провели проверку на алкогольное опьянение, и выяснилось, что состояние Кларк не позволяло ей безопасно управлять автомобилем. Звезду реалити-шоу увезли в полицейский участок, где ей предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде.

По данным местного издания, вместе с Кларк в машине находились двое ее детей — восьмилетний сын и пятилетняя дочь. В аварии никто не пострадал, а детей забрал и привел домой член семьи.

Ранее сообщалось, что бывшего участника российского реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» француза Фабьена Струка обвинили в изнасиловании и публикации интимного видео. Другая экс-участница шоу Алина Рюмшина написала на него заявление в полицию.

