Звезду реалити-шоу поймали на пьяной езде и арестовали

Победительницу шоу Top Chef Келси Барнард Кларк арестовали за пьяную езду

Победительницу 16-го сезона американского кулинарного реалити-шоу «Топ Шеф» (Top Chef) Келси Барнард Кларк поймали на управлении автомобилем в нетрезвом виде. О том, что звезду телепроекта арестовали за пьяную езду, пишет Page Six.

Отмечается, что победительница телепроекта врезалась в почтовый ящик. Прибывшие на место полицейские провели проверку на алкогольное опьянение, и выяснилось, что состояние Кларк не позволяло ей безопасно управлять автомобилем. Звезду реалити-шоу увезли в полицейский участок, где ей предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде.

По данным местного издания, вместе с Кларк в машине находились двое ее детей — восьмилетний сын и пятилетняя дочь. В аварии никто не пострадал, а детей забрал и привел домой член семьи.

