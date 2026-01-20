Реклама

19:52, 20 января 2026Интернет и СМИ

Участника российского реалити-шоу про любовь обвинили в изнасиловании

«112»: Участника шоу «Влюбись, если сможешь» Струка обвинили в изнасиловании
Мария Большакова
Фото: dourleak / Shutterstock / Fotodom

Бывшего участника российского реалити-шоу «Влюбись, если сможешь», выходившего на ТНТ в 2022 году, француза Фабьена Струка обвинили в изнасиловании и публикации интимного видео. Об этом сообщает «112» в Telegram.

По данным издания, в преступлениях европейца обвинила другая экс-участница шоу Алина Рюмшина, с которой тот пытался построить романтические отношения на проекте. Отмечается, что в итоге они не стали парой, но после съемок поддерживали связь.

По словам Рюмшиной, знакомый пригласил ее в Куршевель, где он работает инструктором по лыжам. Струк утверждал, что снял для них дорогие апартаменты, однако позднее выяснилось, что номер был арендован одним из его клиентов. Девушка рассказала, что там они впервые вступили в интимную близость. Уточнялось, что француз снял происходящее на видео, и объяснил это тем, что хочет пересматривать ролик в старости. Однако позднее Струк разместил эротическое видео в интернете, не сообщив об этом девушке. На следующий день после случившегося, как заявила Рюмшина, мужчина изнасиловал ее.

Экс-участница реалити написала заявление в европейскую полицию. Кроме того, сообщается, что от действий Струка пострадали и другие девушки. Те жаловались, что он воровал у них деньги, подсыпал им запрещенные вещества и нападал на них с ножом.

Ранее сообщалось, что в США арестовали блогера Брайана Дивайна. Его обвинили в том, что он насиловал свою падчерицу.

