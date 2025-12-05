Реклама

09:14, 5 декабря 2025

Популярного блогера арестовали за изнасилование падчерицы

В США арестовали фитнес-блогера Брайана Дивайна за изнасилование падчерицы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Marion County Sheriff's Office

В США арестовали популярного фитнес-блогера Брайана Дивайна за изнасилование падчерицы. Об этом сообщает People.

По данным издания, Дивайна задержали за три эпизода изнасилования 16-летней дочери женщины, с которой он состоял в отношениях. Пострадавшая сообщила, что перед совершением преступлений он давал ей алкоголь.

Блогера отправили в тюрьму без права освобождения под залог. Судебное заседание по делу назначено на 12 декабря.

Отмечается, что Дивайн вел аккаунты на видеохостинге YouTube и в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). За его страницами, где он выкладывал видео о занятиях фитнесом дома, следило в общей сумме более 200 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что американского YouTube-блогера Майкла Дэвида Бута, известного как Mr Crafty Pants, арестовали за хранение и распространение детской порнографии. Сам он отверг обвинения.

