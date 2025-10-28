Интернет и СМИ
07:41, 29 октября 2025

Известного блогера арестовали за хранение детской порнографии

Американского блогера Mr Crafty Pants арестовали за хранение детского порно
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Mr. Crafty Pants

Американского YouTube-блогера Майкла Дэвида Бута, известного как Mr Crafty Pants, арестовали за хранение и распространение порнографических материалов с несовершеннолетними. Об этом пишет Dexerto.

По версии следствия, Бут располагал шестью фотографиями откровенного характера. На трех были изображены дети до 12 лет, на остальных — несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет. Помимо хранения запрещенного контента, блогера также обвиняют в том, что он пересылал эти фотографии через мессенджер.

Бут в суде отверг обвинения. Уточняется, что ему назначили залог в 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что известного американского комика и актера Джона Рипа арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации детей. Отмечалось, что речь идет о киберпреступлениях.

