Известного блогера арестовали за хранение детской порнографии

Американского блогера Mr Crafty Pants арестовали за хранение детского порно

Американского YouTube-блогера Майкла Дэвида Бута, известного как Mr Crafty Pants, арестовали за хранение и распространение порнографических материалов с несовершеннолетними. Об этом пишет Dexerto.

По версии следствия, Бут располагал шестью фотографиями откровенного характера. На трех были изображены дети до 12 лет, на остальных — несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет. Помимо хранения запрещенного контента, блогера также обвиняют в том, что он пересылал эти фотографии через мессенджер.

Бут в суде отверг обвинения. Уточняется, что ему назначили залог в 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей).

