Экономика
17:13, 27 января 2026Экономика

50-градусная жара обрушилась на одну страну

Sky News: В Австралии установилась 50-градусная жара
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

На Австралию обрушилась рекордная жара. В стране зафиксировали температуру воздуха почти в 50 градусов Цельсия, сообщает Sky News.

Местные метеорологи заявили, что в нескольких населенных пунктах штата Виктория столбики термометров показали до 48,9 градуса Цельсия. Если информацию подтвердят, это станет рекордным значением для региона.

На фоне экстремально высоких температур австралийские власти предупредили о повышенном риске лесных пожаров в стране. Близкие к рекордным показатели жары также установились в Мельбурне, где сейчас проходит теннисный турнир Australian Open. Организаторам пришлось принять экстренные меры — в том числе защитить участников и зрителей при помощи раздвижных крыш на кортах.

На США, наоборот, обрушился мощный зимний шторм. В результате более 600 тысяч домов в стране остались без электричества.

