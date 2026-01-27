В США выросло число жертв снежного шторма

AP: Жертвами снежного шторма в США стали 30 человек

Число жертв мощного снежного шторма, который обрушился на большую часть США, выросло до 30 человек. Об этом во вторник, 27 января, сообщает агентство Associated Press (AP).

Среди тех, кого не удалось спасти, двое сбитых снегоуборочной техникой в Массачусетсе и Огайо, подростки, получившие несовместимые с жизнью травмы при катании на санках в Арканзасе и Техасе, а также женщина, тело которой было обнаружено под снегом в городе Эмпория (штат Канзас).

Из-за непогоды без электроснабжения к вечеру понедельника оставались более 630 тысяч абонентов. Сильнее всего пострадали южные штаты — ледяные дожди повредили линии электропередачи в северной части Миссисипи и отдельных районах Теннесси.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни морозы сохранятся. Ожидается приток новых арктических воздушных масс, который усилит похолодание в уже пострадавших от снегопадов и гололеда регионах. Не исключено формирование нового снежного шторма, который накроет Восточное побережье страны в ближайшие выходные.