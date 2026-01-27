Реклама

20:09, 27 января 2026Экономика

В российском регионе произошло землетрясение

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,7
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Республике Алтай произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Подземные толчки зафиксировали в Онгудайском районе, их магнитуда составила 3,7 и была вполне ощутимой для местных жителей. Эпицентр землетрясения располагался в 17 километрах северо-восточнее села Онгудай. В 50 километрах от эпицентра сейсмотолчков находятся еще 23 населенных пункта, однако ни пострадавших, ни разрушений в результате стихийного явления не последовало.

Еще одно землетрясение сегодня произошло у Северных Курил. Его магнитуда достигла 5. Землетрясение было подводным, сообщений о том, что толчки ощущались на суше, не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Днем ранее на Курилах были зарегистрированы еще два землетрясения. Магнитуда сейсмических толчков составила 5,2 и 5,3.

