Автомобилистам назвали основные причины проблем с АКПП зимой

«Рольф» перечислил симптомы, которые прямо указывают на неполадки с АКПП

Зимой владельцы автомобилей с автоматической трансмиссией (АКПП) могут столкнуться с замедленным переключением скоростей, затянутым включением передач или толчками при начале движения на непрогретом агрегате. Многие винят сильный мороз, но эти признаки часто указывают на проблемы, особенно при несвоевременной замене масла. Причины, которые приводят к ним, «Российской газете» перечислила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Среди симптомов, прямо указывающих на неполадки, эксперт назвала задержки при переключении после начала движения, нехарактерно долгую работу на первой скорости, некорректное поведение при разгоне, а также ощутимые толчки при переходе с первой на вторую передачу или с заднего хода на движение вперед. Тревожным сигналом будут вибрации или эффект пробуксовки в начале поездки после ночной стоянки.

Если эти проблемы исчезают спустя 10-15 минут езды, это уже говорит о наличии симптома, а не является нормальной особенностью работы агрегата, уточнила Трушкова.

Эксперт выделила четыре основные причины такого поведения АКПП в мороз. Прежде всего, повышенная вязкость масла. Даже синтетическая трансмиссионная жидкость при температуре минус 20 градусов Цельсия становится менее текучей. Со временем в результате окисления масло густеет еще быстрее.

Забитый фильтр создает дополнительное сопротивление для насоса, которому необходимо прокачивать загустевшую жидкость. Это приводит к падению давления в гидравлической системе и, как следствие, к некорректной работе трансмиссии.

Резиновые уплотнители (манжеты и сальники) при сильном холоде теряют гибкость, что может вызвать внутренние утечки рабочего давления и сбои в процессе переключения передач.

Отсутствие полноценного прогрева также влияет на работу АКПП. На большинстве автомобилей в режиме холостого хода прогревается лишь двигатель. Масло в коробке передач даже через 10 минут после запуска мотора может оставаться с минусовыми значениями.

«Игнорируя поведение АКПП на холодную, вы рискуете попасть на капитальный ремонт за 150-300 тысяч рублей», — подытожила эксперт.

