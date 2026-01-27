Белла Хадид рассталась с ковбоем после двух лет отношений

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид рассталась с возлюбленным после двух лет отношений. Об этом со ссылкой на источник сообщает Entertainment Tonight на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стало известно об окончании романа 29-летней манекенщицы с 36-летним ковбоем Аданом Бануэлосом. При этом девушка переживает из-за разрыва, поскольку отношения пары оказались очень серьезными, заявил инсайдер.

«Белла делает все возможное, чтобы оставаться позитивной и отвлечься после расставания. Она по-прежнему занята работой и проводит время с близкими друзьями», — указал источник.

Впервые слухи о том, что Хадид и Бануэлос встречаются, появились в октябре 2023 года, после того как их заметили вместе в Техасе. В свою очередь, феврале 2024 года они официально объявили о своих отношениях.

Ранее в январе американский актер Брэдли Купер пропустил премию «Золотой глобус» ради свидания с возлюбленной — сестрой Беллы Хадид, моделью Джиджи Хадид.

