Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:49, 27 января 2026Силовые структуры

Бойцу ММА отказались сокращать 28-летний приговор за преступление в «Зарядье»

Апелляционный суд оставил в силе срок бойцу ММА Ахьядову
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Апелляционный военный суд оставил в силе 28-летний приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте в «Зарядье». Об этом сообщает РИА Новости.

Срок отбытия наказания оставлен без изменений, сокращен срок ограничения свободы после отбытия наказания.

По версии следствия, в конце 2022 года Ахьядов хотел завладеть табельным оружием полицейского и устроить стрельбу в парке Зарядье, где в канун Нового года находилось много людей. В темноте он перепутал инспектора МАДИ с правоохранителем из-за форменной одежды и нанес ему не меньше 16 ранений. Преступление квалифицировали как теракт.

Ранее сообщалось, что член банды Цапков Вова Беспредел второй раз попросился на СВО и получил отказ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Финляндии сделал неожиданное заявление о встрече с Путиным. Что он сказал?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Госизмену и попытку теракта вменили российскому подростку

    Стало известно об уличных боях в стратегически важном городе Донбасса

    Модели дали американскую визу талантов за большую грудь

    На Центральную Россию обрушились снегопады

    Объявлено об изменениях в ситуации в зоне СВО

    Бойцу ММА отказались сокращать 28-летний приговор за преступление в «Зарядье»

    Одного из лидеров российской ОПГ заочно арестовали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok