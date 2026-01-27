Бойцу ММА отказались сокращать 28-летний приговор за преступление в «Зарядье»

Апелляционный суд оставил в силе срок бойцу ММА Ахьядову

Апелляционный военный суд оставил в силе 28-летний приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте в «Зарядье». Об этом сообщает РИА Новости.

Срок отбытия наказания оставлен без изменений, сокращен срок ограничения свободы после отбытия наказания.

По версии следствия, в конце 2022 года Ахьядов хотел завладеть табельным оружием полицейского и устроить стрельбу в парке Зарядье, где в канун Нового года находилось много людей. В темноте он перепутал инспектора МАДИ с правоохранителем из-за форменной одежды и нанес ему не меньше 16 ранений. Преступление квалифицировали как теракт.

