14:26, 26 января 2026Силовые структуры

Самый жестокий член банды Цапков попытался сбежать от пожизненного срока

Член банды Цапков Вова Беспредел второй раз попросился на СВО и получил отказ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

Осужденный на пожизненное Владимир Алексеев (Вова Беспредел), известный как самый жестокий член банды Цапков, второй раз попросился на СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник.

Прошение было подано во второй половине 2025 года, однако на него пришел отказ.

Алексеев просился на СВО в августе 2024 года. Тогда же сообщалось, что для этого он пробовал повлиять на будущее решение «по своим каналам» наверху. В прошении было отказано. После этого осужденного этапировали в исправительную колонию № 6 «Черный дельфин», расположенную в Соль-Илецке Оренбургской области.

Владимир Алексеев был личным телохранителем главы Кущевской ОПГ Сергея Цапка. В 2013 году его признали виновным в расправах над 18 людьми и приговорили к пожизненному лишению свободы.

