РИА Новости: ВСУ убивают гражданских и используют тактику выжженной земли

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий нередко убивают мирных жителей, а если отступают, то стараются разбомбить все, что остается позади. Об этом сообщил бывший солдат из Испании, который принимал участие в спецоперации на стороне России. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, иногда военнослужащие ВСУ расстреливали женщин, которые пасли своих овец в поле. Также украинские солдаты могли разбомбить рынки, куда гражданские ходили за покупками. «Там не было никаких военных целей, которые можно было бы уничтожить», — отметил он.

Кроме того, рассказал испанец, излюбленной тактикой ВСУ была тактика выжженной земли — отступая, они пытались уничтожить все, что вынуждены были оставить, включая электроподстанции, деревни, водопроводные станции.

Ранее газета The New York Times сообщала, что солдаты ВСУ испытывают трудности на фронте из-за морозов.