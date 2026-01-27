В Подмосковье произошел пожар, не выжили четыре человека

Четыре человека стали жертвами пожара под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

ЧП произошло в частном доме в Балашихе. Пострадали еще четыре человека, в том числе ребенок.

Газета «Московский комсомолец» уточняет, что пожар начался около 4:30 27 января в одной из комнат особняка. По ее данным, спастись удалось шестерым, в том числе двоим детям. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее мощный пожар произошел на одной из подмосковных электростанций. На снятом очевидцем ролике видно зарево на фоне ночного неба. Предположительно, загорелась подстанция 220 киловольт «Ока» №400 в Серпухове.