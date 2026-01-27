Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:01, 27 января 2026Россия

Четыре человека стали жертвами пожара под Москвой

В Подмосковье произошел пожар, не выжили четыре человека
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Четыре человека стали жертвами пожара под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

ЧП произошло в частном доме в Балашихе. Пострадали еще четыре человека, в том числе ребенок.

Газета «Московский комсомолец» уточняет, что пожар начался около 4:30 27 января в одной из комнат особняка. По ее данным, спастись удалось шестерым, в том числе двоим детям. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее мощный пожар произошел на одной из подмосковных электростанций. На снятом очевидцем ролике видно зарево на фоне ночного неба. Предположительно, загорелась подстанция 220 киловольт «Ока» №400 в Серпухове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Умер бывший тренер сборной России по футболу Игнатьев

    Кристен Стюарт пожаловалась на несвободу в США и заговорила об эмиграции

    Предотвращен теракт на железной дороге в российском регионе

    В Азербайджане арестовали планировавших теракт граждан против посольства одной страны

    В России заметно изменились показания одометра на автомобилях с пробегом

    Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран

    Виктория Боня показала фото 20-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok