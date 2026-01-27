Реклама

Девушка рассказала о жизни с домашним голубем

Жительница США забрала домой голубя и стала его воспитывать
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Жительница Нью-Йорка, США, Эбби Джардин забрала голубя с улицы и решила оставить его в качестве питомца. О жизни с птицей она рассказала Jam Press.

По словам 28-летней девушки, она нашла голубку еще птенцом. Птица слишком рано покинула гнездо: не умела ни летать, ни добывать себе пропитание. Джардин стало жалко голубку, и она принесла ее домой. Сначала американка планировала выходить птицу и отпустить ее, но в итоге не смогла с ней расстаться.

Джардин назвала домашнюю голубку Пидж и стала ходить с ней на все встречи, положив в сумку. По словам девушки, у нее очень воспитанная птица. Она спокойно себя ведет в такси и метро и радует ее друзей. «Иногда ей делают комплименты за хорошее поведение, и я чувствую себя гордой мамой», — призналась Джардин.

Как отмечает девушка, заботиться о голубе легко. Она кормит его семенами и зерном и водит к ветеринару, специализирующемуся на птицах. «К счастью, у нее отличное здоровье», — добавила Джардин. В неволе голуби могут жить больше 15 лет.

Ранее сообщалось, что жительница города Ноттингем, Великобритания, подружилась с голубем и основала благотворительную организацию. Ее цель — помогать его сородичам и бороться со стереотипами о них.

