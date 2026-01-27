Реклама

11:21, 27 января 2026

В России сообщили об активном диалоге с Украиной по связанному с СВО вопросу

Омбудсмен Москалькова: РФ и Украина ведут диалог о числе пленных для обмена
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия и Украина ведут активный диалог по связанному со специальной военной операцией (СВО) вопросу — обмену пленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

Как сообщила омбудсмен, Москва и Киев решают вопрос о числе военнопленных, которые возвратятся домой с каждой из сторон.

«Надеюсь, что в ближайшее время это [обмен пленными] состоится», — заявила она.

Ранее командир одной из групп спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «задумали что-то непонятное» в зоне СВО. По словам Юнусова, ВСУ подтянули в зону ответственности его группы дополнительные расчеты управления беспилотными летательными аппаратами — численность дронов он сравнил с количеством бортов, прилетающих в международные терминалы аэропортов.

