16:51, 27 января 2026ЦенностиЭксклюзив

Дизайнер раскрыла россиянкам способы выбрать идеальный фасон джинсов

Дизайнер Ольга Лефферс: При выборе джинсов нужно ориентироваться на посадку
Мария Винар

Фото: Unsplash

Основательница галереи винтажных украшений и одежды VintageDream Ольга Лефферс раскрыла россиянкам способы выбрать идеальный фасон джинсов. Комментарий дизайнера собственного бренда одежды LEFFERS поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Лефферс рассказала, что при выборе джинсов в первую очередь нужно ориентироваться на тип фигуры. Например, женщинам с типом фигуры «песочные часы» подойдут модели с высокой талией и прямым кроем, чтобы подчеркнуть баланс бедер и груди.

В то же время обладательницам «груши» стоит присмотреться к джинсам-клеш, которые уравняют пропорции. Для фигуры с типом «прямоугольник» для создания объема будут актуальны модели с широкими штанинами, а для — «яблока» рекомендуется свободный силуэт со средней посадкой, считает историк моды.

Немаловажную роль, по словам эксперта, при подборе джинсов играет посадка. Лефферс объяснила, что штаны из денима должны комфортно сидеть на талии, не перетягивать живот или бедра и не сползать при движении.

Кроме того, специалист порекомендовала обращать внимание на длину штанин и материал. «Укороченные модели или с отворотами могут визуально обрезать ноги. Недостаток даже двух-трех сантиметров может быть фатальным для силуэта, что особенно важно высоким девушкам. Не менее значима и плотность денима: идеальный для лета тонкая ткань часто быстро теряет форму, в то время как плотный не тянущийся деним отлично держит силуэт и служит годами», — заключила собеседница издания.

В ноябре прошлого года Ольга Лефферс назвала россиянам вечно модную одежду.

