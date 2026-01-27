Реклама

Доктор Мясников назвал один диагноз «мифической вещью»

Врач Александр Мясников назвал застой желчи «мифической вещью»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал «мифической вещью» один диагноз. В выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1», который доступен на платформе «Смотрим», он уточнил, что речь идет о застое желчи.

Одна из участниц программы рассказала Мясникову, что обратилась к врачу с жалобами на боль в правом подреберье, после чего специалист поставил ей диагноз «застой желчи» и назначил препараты. Женщина уточнила, что пронимала их, однако боль вернулась.

Доктор объяснил, что неприятные симптомы могли быть вызваны не застоем желчи, а другими причинами. По его словам, у большинства пациентов, которые приходят к врачу с жалобами на боль или отрыжку, не обнаруживают проблем с желчным пузырем. «Поэтому застой желчи — это больше такая мифическая вещь», — констатировал медик.

Врач добавил, что желчь может застаиваться только в том случае, если в рационе человека мало жиров. Поэтому он призвал зрителей не ограничивать себя в питании и, в частности, не придерживаться диет.

Ранее Мясников посоветовал россиянам не сдавать один анализ без назначения квалифицированного врача. Он уточнил, что речь идет об анализе крови на D-димер.

