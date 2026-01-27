Реклама

20:16, 27 января 2026

Доктор Мясников предупредил о признаке неграмотного врача

Мясников назвал неграмотными врачей, запрещающих спорт при повышенном билирубине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о том, какой признак сигнализирует о неграмотности врача. Его доктор раскрыл в выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1», доступном на платформе «Смотрим».

Мясников уточнил, что речь идет о медиках, которые ограничивают физическую активность пациентам с повышенным билирубином — веществом, избыток которого сигнализирует о возможных проблемах с печенью.

«Когда вам говорят, что у вас повышенный билирубин, "болезнь Жильбера", и вам что-то нельзя, вы что делаете? Вы говорите: "Спасибо, доктор". Поворачиваетесь, уходите и больше к нему не возвращаетесь. И всем говорите: "Он неграмотен"», — заявил доктор.

Ранее Мясников назвал работу некоторых врачей позором. Так он отреагировал на заявление зрительницы с сахарным диабетом о том, что специалисты не отправили ее на диагностику почек.

