Домашняя львица напала на ребенка

В Пакистане домашняя львица ранила восьмилетнюю девочку

В городе Лахор, Пакистан, львица сбежала из рикши и напала на маленькую девочку. Об этом сообщает Samaa TV.

Хозяева хищницы Билавала и Шуджаата перевозили ее на рикше. Остановившись, они хотели спокойно выгрузить львицу из транспорта, как вдруг она начала вести себя агрессивно. В этот момент мимо проходила восьмилетняя девочка. Домашняя львица вырвалась из рук мужчин и набросилась на ребенка. Девочка получила раны на руках и ногах.

Ребенка удалось отбить. После этого девочку срочно доставили в больницу. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, но к тому времени Билавала и Шуджаата уже скрылись вместе с хищницей. Их разыскивают.

В связи с инцидентом местные власти начали проверку всех владельцев львов и тигров. Полиция уже изъяла 11 диких кошек, содержащихся в домах незаконно.

Ранее сообщалось, что в Катаре домашний лев, воспитывавшийся профессиональным тренером, набросился на подростка. Хищник вцепился ребенку в голову и сломал ему череп.