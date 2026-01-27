Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:06, 27 января 2026Из жизни

Домашняя львица напала на ребенка

В Пакистане домашняя львица ранила восьмилетнюю девочку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В городе Лахор, Пакистан, львица сбежала из рикши и напала на маленькую девочку. Об этом сообщает Samaa TV.

Хозяева хищницы Билавала и Шуджаата перевозили ее на рикше. Остановившись, они хотели спокойно выгрузить львицу из транспорта, как вдруг она начала вести себя агрессивно. В этот момент мимо проходила восьмилетняя девочка. Домашняя львица вырвалась из рук мужчин и набросилась на ребенка. Девочка получила раны на руках и ногах.

Материалы по теме:
Погасший Сатурн Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Погасший СатурнУмер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
23 мая 2020
Нашли стрелочника Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Нашли стрелочникаЛюди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
4 апреля 2018

Ребенка удалось отбить. После этого девочку срочно доставили в больницу. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, но к тому времени Билавала и Шуджаата уже скрылись вместе с хищницей. Их разыскивают.

В связи с инцидентом местные власти начали проверку всех владельцев львов и тигров. Полиция уже изъяла 11 диких кошек, содержащихся в домах незаконно.

Ранее сообщалось, что в Катаре домашний лев, воспитывавшийся профессиональным тренером, набросился на подростка. Хищник вцепился ребенку в голову и сломал ему череп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского и Тихановскую уличили в заговоре против Лукашенко

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Решение Си Цзиньпина начать чистки в армии объяснили

    Девушка из Подольска завоевала «порно-Оскар»

    В России сообщили об активном диалоге с Украиной по связанному с СВО вопросу

    Россиянин изрезал ножом жену и 14-летнего сына

    Россиянам назвали четыре помогающих избавиться от запаха изо рта продукта

    Стало известно о смерти на СВО троих жителей российского региона

    Коэффициент на возвращение Месси в «Барселону» обвалился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok