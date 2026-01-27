Реклама

17:54, 27 января 2026Авто

Электрокары победили бензиновые авто в борьбе за важный рынок

Reuters: В ЕС впервые продали электрокаров больше, чем бензиновых авто
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vincent West / Reuters

В Европейском союзе в декабре 2025 года впервые продали больше полностью электрических автомобилей нежели их аналогов с бензиновыми двигателями. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на промышленную группу ACEA.

Эксперты полагают, что доля электромобилей на европейском рынке будет продолжать расти, несмотря на то, что власти ЕС собираются отменить запрет на транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания.

Согласно данным ACEA, в последний месяц зимы регистрация электромобилей, подключаемых гибридов и гибридных электромобилей выросла на 51, 36,7 и 5,8 процента соответственно и в совокупности составила 67 процента от общего числа зарегистрированных автомобилей в ЕС. По словам аналитика Маттиаса Шмидта, потребуется еще около пяти лет, прежде чем электрические автомобили полностью вытеснят модели с двигателями внутреннего сгорания в этом регионе.

В декабре продажи автомобилей в ЕС выросли на 5,8 процента и достигли почти миллиона автомобилей. За год данный показатель увеличился на 1,8 процента, составив 10,8 миллиона.

По итогам 2025 года продажи новых электромобилей в России серьезно упали. За год было зарегистрировано 12,5 тысячи электрокаров, или на 30 процентов меньше, чем в 2024-м, когда продали 17,8 тысячи единиц.

