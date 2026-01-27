Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:00, 27 января 2026Россия

Еще один российский регион подвергся атаке ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Краснодарский край, в регионе работает ПВО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 27 января атаковали еще один российский регион — Краснодарский край. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал Shot.

«По словам местных жителей, взрывы начались примерно в 01:40 и были слышны в разных частях», — говорится в сообщении. Уточняется, что очевидцы слышали басовитые взрывы и характерное жужжание моторов со стороны Азовского моря. В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Сейчас в регионе работает система противовоздушной обороны. Официальная информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

До этого ВСУ предприняли попытку атаковать Курск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Зеленскому напомнили о важном отличии от России

    Россиянин побывал в США и описал страну фразой «снаружи картинка мечты, а внутри — пусто»

    ВСУ бросили сотни тел бойцов в зоне СВО

    Трамп повысил пошлины в отношении Южной Кореи

    Прокаженный нищий скрывал имущество на миллионы рублей

    Сексолог подсказала три способа избежать боли при первом анальном сексе

    Еще один российский регион подвергся атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok