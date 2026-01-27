Еще один российский регион подвергся атаке ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Краснодарский край, в регионе работает ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 27 января атаковали еще один российский регион — Краснодарский край. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал Shot.

«По словам местных жителей, взрывы начались примерно в 01:40 и были слышны в разных частях», — говорится в сообщении. Уточняется, что очевидцы слышали басовитые взрывы и характерное жужжание моторов со стороны Азовского моря. В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Сейчас в регионе работает система противовоздушной обороны. Официальная информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

До этого ВСУ предприняли попытку атаковать Курск.