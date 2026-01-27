Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 27 января 2026Россия

Герасимов рассказал о продвижении Российской армии к Запорожью

НГШ ВС РФ Герасимов: Российские войска находятся в 12-14 километрах от Запорожья
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Начальник Генерального штаба (НГШ) Вооруженных сил России, командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Валерий Герасимов рассказал о продвижении Российской армии к Запорожью. Об этом он сообщил на совещании, видеозапись которого опубликовало Минобороны в Telegram.

По словам командующего, передовые подразделения группировки войск «Днепр» находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин областного центра.

Запорожье — административный центр Запорожской области и крупный промышленный центр. По состоянию на 2022-й год население города превышало 700 тысяч человек. Запорожская область включена в состав Российской Федерации.

Также Герасимов проинформировал о боях в Донбассе, полное освобождение которого ранее называлось в числе целей СВО. По словам НГШ, российские войска активно продвигаются в направлении Славянска в Донецкой народной республике, ведя бои в Красном Лимане и Ильичевке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Кристен Стюарт пожаловалась на несвободу в США и заговорила об эмиграции

    Предотвращен теракт на железной дороге в российском регионе

    В Азербайджане арестовали планировавших теракт граждан против посольства одной страны

    В России заметно изменились показания одометра на автомобилях с пробегом

    Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран

    Виктория Боня показала фото 20-летней давности

    Москвичей призвали пересесть на метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok