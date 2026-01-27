НГШ ВС РФ Герасимов: Российские войска находятся в 12-14 километрах от Запорожья

Начальник Генерального штаба (НГШ) Вооруженных сил России, командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Валерий Герасимов рассказал о продвижении Российской армии к Запорожью. Об этом он сообщил на совещании, видеозапись которого опубликовало Минобороны в Telegram.

По словам командующего, передовые подразделения группировки войск «Днепр» находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин областного центра.

Запорожье — административный центр Запорожской области и крупный промышленный центр. По состоянию на 2022-й год население города превышало 700 тысяч человек. Запорожская область включена в состав Российской Федерации.

Также Герасимов проинформировал о боях в Донбассе, полное освобождение которого ранее называлось в числе целей СВО. По словам НГШ, российские войска активно продвигаются в направлении Славянска в Донецкой народной республике, ведя бои в Красном Лимане и Ильичевке.