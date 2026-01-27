Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:17, 27 января 2026Мир

В Германии оценили возможность вступления Украины в ЕС

Зедер: ХСС в Германии скептически оценивает возможность вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Global Look Press

Христианско-социальный союз (ХСС) в Германии проявляет сдержанность в вопросе вступления Украины в Европейский союз (ЕС), поскольку текущих структур объединения недостаточно для приема этой страны, заявил лидер партии и премьер Баварии Маркус Зедер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, нынешних структур ЕС было бы недостаточно для вступления Украины. «Мы в этом вопросе проявляем сдержанность, потому что, разумеется, видим, что это полностью меняет характер ЕС», — оценил он.

Политик привел в пример сельское хозяйство, отметив, что прием страны в ЕС не вписывается и в иных сферах.

Ранее в Германии сочли опасным призыв отправить на Украину военных ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Сотни крыс захватили жилой дом и попали на видео

    Популярный смартфон Samsung устарел

    Беженцы рассказали о расстрелах в подвалах и мародерстве ВСУ

    В РПЦ предложили необычный способ борьбы с Зеленским

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    В Австрии раскрыли план Зеленского на предстоящие переговоры в ОАЭ

    В России предложили изменить подход к домашним заданиям из-за интернета и нейросетей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok