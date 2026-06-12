Матвиенко высказалась о предпосылках к решению конфликта на Украине

Матвиенко: Россия видит, что предпосылок к решению украинского конфликта нет

Россия видит, что предпосылок к политическому решению конфликта на Украине в настоящий момент нет. Об этом в своей колонке для «Парламентской газеты» написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается», — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что западные элиты перестали скрывать свою русофобию и намерены препятствовать динамичному развитию России.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал переговоры вокруг урегулирования конфликта на Украине. Он заявил о готовности России к компромиссам и уточнил, что Москва готова пойти на уступки, которые обсуждались на саммите в Анкоридже.