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10:32, 12 июня 2026Путешествия

Россиянин описал туристов на отдыхе словами «забывают о базовых правилах приличия»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yasonya / Shutterstock / Fotodom

Российские путешественники собрали пять раздражающих привычек туристов на отдыхе. Их мнение опубликовали в блоге «Летаем сами» на платформе «Дзен».

По сообщениям россиян, продавцам и обычным покупателям неприятно видеть отдыхающих в купальниках, с которых капает вода и сыплется песок. Однако многие путешественники продолжают в туристических местах заходить в купальниках в магазины и заведения общепита. «Парадокс в том, что люди, вырываясь из серых будней, часто забывают о базовых правилах приличия и уважения к окружающим», — такими словами описали неподобающее поведение отдыхающих.

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Вторая вещь раздражает и самих туристов — «бронирование» шезлонгов личными вещами. Таким образом они создают «искусственный дефицит мест», что приводит к скандалам у бассейна или на пляже с самого утра. Отмечается, что администрации многих отелей начали бороться с недобросовестным резервированием лежаков: сотрудники собирают личные вещи приезжих, которые те оставляют без присмотра.

Еще одно поведение, на которое стыдно смотреть, — забирать всю еду в гостинице. «Поражает привычка некоторых отдыхающих нагребать еду в контейнеры, пакеты или сумки прямо со шведского стола. Булочки, фрукты и сыр прячутся под столом, словно наступает голодный век», — подчеркивают россияне.

А современные беспроводные колонки стали настоящим «проклятием курортов». Приезжие не понимают, что мешают друг другу прослушиванием громкой музыки или просмотром сериалов без наушников. Последним и важным замечанием являются опоздания на экскурсии. Подобные задержки могут сократить время поездки для всей группы. «Курорт — это не безлюдный остров, а отель — не частная дача. Элементарное взаимоуважение способно сделать отдых приятным для всех», — заключает автор материала.

Ранее россиянин описал привычки соотечественников словами «набирают на шведском столе много еды». Он отметил, что продукты, которые остаются на тарелке, даже если они не тронуты, уже нельзя вернуть на общий стол — все приходится выбрасывать.

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