В США высказались об отказе во въезде лучшему судье Африки

Маллин: Не буду вдаваться в подробности, почему США не пустили в страну арбитра Артана

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин высказался о запрете на въезд в страну сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану, который должен был работать на матчах чемпионата мира-2026 по футболу. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Чиновник заявил, что не будет вдаваться в подробности. Однако, по его словам, на принятие этого решения есть причины. «Мы не позволим людям с судимостями или тем, кто, возможно, имеет связи с преступностью, въезжать в страну», — заявил Маллин.

Ранее сообщалось, что Артан будет работать на матче за Суперкубок Европы ПСЖ — «Астон Вилла». Игра пройдет 12 августа в австрийском Зальцбурге.

34-летний Артан должен был обслуживать матчи ЧМ-2026, но власти США отказали ему во въезде в страну. В ФИФА заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию. В 2025 году Артан был удостоен звания лучшего арбитра Африки.