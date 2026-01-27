Реклама

Экономика
13:08, 27 января 2026Экономика

Индия нарастит закупки нефти из альтернативного России источника

Bloomberg: Индия купит не меньше 24 миллионов баррелей нефти у Бразилии
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ситуации, когда импорт российской нефти становится все более проблематичным, Индия решила нарастить поставки из другой страны БРИКСБразилии. Об этом сообщает Bloomberg.

По его данным, в 2026 и 2027 годах индийская корпорация Indian Oil Corp. купит не менее 24 миллионов баррелей бразильской нефти. В прошлом году речь шла о 18 миллионах. Кроме того, представитель корпорации заявил, что она может добавить в свой портфель и венесуэльскую нефть, но в настоящее время предложения по ней предусматривают скидку в размере примерно 4-5 долларов. Российская нефть сейчас стоит на 7-8 долларов дешевле.

В свою очередь, Reuters отмечает со ссылкой на два источника, что скидки на февральские поставки российской нефти в Индию приблизились к максимальным с 2022 года уровням на фоне усиливающегося санкционного давления. Речь идет о дисконте в ​​десять долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы в рамках отказа от российской нефти увеличивают закупки у таких поставщиков, как Shell, Mercuria, Exxon и Petrobras.

