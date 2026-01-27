Названы регионы России с самыми злостными должниками по ипотеке

РИА Новости: Хуже всего по ипотеке платят в Ингушетии и Дагестане

Ингушетия возглавила рейтинг российских регионов с худшей платежной дисциплиной по ипотеке. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на аналитиков Центробанка.

По статистике регулятора, доля плохих ипотечных кредитов в Ингушетии достигает 10,8 процента. Вторую строчку рейтинга занимает Дагестан — в республике по ипотеке не платят 4,5 процента заемщиков. Тройку лидеров замыкает Тыва — в этом регионе доля злостных должников составляет 4,2 процента.

В пятерку субъектов с худшими показателями также вошли Чечня (3,7 процента плохих кредитов) и Северная Осетия (3,6 процента). Следом в списке Банка России идут Карачаево-Черкесия, где уровень должников составляет 2,8 процента, и Кабардино-Балкария с показателем в 1,97 процента. На Кубани доля задолженности по ипотеке доходит до 1,7 процента, в Адыгее — 1,4 процента, а в Хакасии — 1,2 процента.

Ранее опрос показал, что только каждый пятый россиянин доволен жильем, купленным по семейной ипотеке. Чаще всего их не удовлетворяет лишь итоговая площадь и планировка. 9 процентов ипотечников, имей они второй шанс, выбрали бы другого застройщика, а 2 процента сменили бы район.