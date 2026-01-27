Реклама

18:04, 27 января 2026Экономика

Россияне оказались недовольны купленным по семейной ипотеке жильем

Level Group: Лишь 22 % россиян довольны квартирой, купленной по семейной ипотеке
Виктория Клабукова
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Лишь 22 процента россиян остались довольны качеством жилья, купленного по программе семейной ипотеки. Это показал опрос девелоперской компании Level Group, результаты исследования публикует «Московский комсомолец».

Площадь и планировка полученной по госпрограмме квартиры удовлетворяют только каждого пятого ипотечника. 9 процентов респондентов, имей они второй шанс, выбрали бы другого застройщика, 2 процента — сменили бы район. Для 9 процентов опрошенных особую важность имеет инфраструктура для детей.

Все чаще россияне берут госипотеку с расчетом на будущее пополнение в семье. 75 процентов участников исследования рассказали, что в текущих условиях предпочли бы взять кредит на более просторную и современную недвижимость. 2 процента опрошенных признались, что уже пожалели о покупке небольшой квартиры и предпочли бы как минимум двухкомнатную. 6 процентов информантов заявили, что готовы купить максимально доступное жилье впрок, лишь бы сохранить выгодную ставку.

Изменения в условиях оформления семейной ипотеки лишают семью второго шанса воспользоваться льготной ставкой. Это повышает цену ошибки и закономерно влияет на поведение заявителей, которые все чаще ориентируются на объекты с запасом по площади и функциональности, объясняет руководитель отдела ипотеки компании Юлиан Овечкин. В связи с этим эксперт считает необходимым одобрить рефинансирование комбинированной ипотеки — это позволит снизить финансовые риски для заемщиков без потери льготного статуса кредита.

Оформлять ипотеку по рыночной ставке с последующим рефинансированием в семейную считает нецелесообразным абсолютное большинство респондентов (95 процентов). Такой вариант развития событий допускают лишь 4 процента опрошенных на случай, если воспользоваться госипотекой не удастся.

Ранее сообщалось, что число россиян, у которых не погашена ипотека, впервые достигло 11 миллионов человек. При этом уровень просроченной задолженности остается достаточно низким.

