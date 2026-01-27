Россияне оказались недовольны купленным по семейной ипотеке жильем

Лишь 22 процента россиян остались довольны качеством жилья, купленного по программе семейной ипотеки. Это показал опрос девелоперской компании Level Group, результаты исследования публикует «Московский комсомолец».
Площадь и планировка полученной по госпрограмме квартиры удовлетворяют только каждого пятого ипотечника. 9 процентов респондентов, имей они второй шанс, выбрали бы другого застройщика, 2 процента — сменили бы район. Для 9 процентов опрошенных особую важность имеет инфраструктура для детей.
Все чаще россияне берут госипотеку с расчетом на будущее пополнение в семье. 75 процентов участников исследования рассказали, что в текущих условиях предпочли бы взять кредит на более просторную и современную недвижимость. 2 процента опрошенных признались, что уже пожалели о покупке небольшой квартиры и предпочли бы как минимум двухкомнатную. 6 процентов информантов заявили, что готовы купить максимально доступное жилье впрок, лишь бы сохранить выгодную ставку.
Изменения в условиях оформления семейной ипотеки лишают семью второго шанса воспользоваться льготной ставкой. Это повышает цену ошибки и закономерно влияет на поведение заявителей, которые все чаще ориентируются на объекты с запасом по площади и функциональности, объясняет руководитель отдела ипотеки компании Юлиан Овечкин. В связи с этим эксперт считает необходимым одобрить рефинансирование комбинированной ипотеки — это позволит снизить финансовые риски для заемщиков без потери льготного статуса кредита.
Оформлять ипотеку по рыночной ставке с последующим рефинансированием в семейную считает нецелесообразным абсолютное большинство респондентов (95 процентов). Такой вариант развития событий допускают лишь 4 процента опрошенных на случай, если воспользоваться госипотекой не удастся.
Ранее сообщалось, что число россиян, у которых не погашена ипотека, впервые достигло 11 миллионов человек. При этом уровень просроченной задолженности остается достаточно низким.