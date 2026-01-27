Реклама

12:26, 27 января 2026

Подсчитано число россиян с ипотекой

ОКБ: Число россиян с ипотекой впервые достигло 11 миллионов человек
Нина Ташевская
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Число россиян, у которых есть непогашенная ипотека, впервые достигло 11 миллионов человек. Количество граждан с жилищными кредитами подсчитал директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов, пишет РИА Новости.

«Сформированный рынком ипотечный портфель находится на рекордно высоком уровне: на конец 2025 года он составляет 23,15 триллиона рублей», — рассказал эксперт. В основном прирост ипотечного портфеля происходит за счет льготных программ, которые действуют последние пять-семь лет и вышли на пик в 2023-2024 годах.

При этом уровень долгов по жилищным кредитам остается на достаточно низком уровне, отметил Филиппов. По данным специалиста, на протяжении всего 2025 года уровень просроченной задолженности 30-90 дней в портфеле без дефолта в сегменте ипотеки был равен 0,4 процента и к концу года составил 82,49 миллиарда рублей.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин обеспокоился ожидаемым вводом жилья в 2028-2029 годах. Он может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие годы.

