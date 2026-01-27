Концерт «Тату» в одной из стран бывшего СССР отменили

Первый за 25 лет концерт «Тату» в Тбилиси был отменен без объяснения причин

Концерт воссоединившейся культовой группы «Тату», также известной как t.A.T.u., в Тбилиси не состоится. Об этом сообщается на площадке по продаже билетов Biletebi.ge.

Изначально выступление было запланировано на 30 января и должно было пройти в Тбилисском дворце спорта, однако на сайте появилась информация, что концерта не будет. Мероприятие должно было стать первым для российской группы в Грузии за 25 лет. Уточняется, что покупатели смогут вернуть деньги за приобретенные билеты, но официальные причины такого решения на момент написания материала не раскрываются.

В то же время в некоторых источниках выдвигается версия, что концерт якобы могли отменить из-за предыдущего выступления артисток в Крыму.

В декабре 2025 года стало известно, что группа «Тату» получит за свой большой концерт в период новогодних праздников более 12 миллионов рублей.