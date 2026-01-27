Марго Робби в прозрачном платье пришла на шоу

Актриса Марго Робби в откровенном платье пришла на шоу Джимми Киммела

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби в откровенном платье пришла на шоу американского телеведущего и комика Джимми Киммела «Джимми Киммел в прямом эфире». Видео доступно на YouTube-канале передачи.

35-летняя звезда фильма «Барби» появилась перед зрителями в прозрачном черном платье бренда Alexander McQueen с асимметричным подолом и аппликациями. Также она надела босоножки в тон и в качестве украшения выбрала серьги-подвески с крупными прозрачными камнями.

В рамках шоу Робби обсудила съемки в фильме «Грозовой перевал», в котором исполнила главную роль вместе со звездой сериала «Эйфория» Джейкобом Элорди.

