Марго Робби в прозрачном платье пришла на шоу

Актриса Марго Робби в откровенном платье пришла на шоу Джимми Киммела
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Jimmy Kimmel Live / YouTube

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби в откровенном платье пришла на шоу американского телеведущего и комика Джимми Киммела «Джимми Киммел в прямом эфире». Видео доступно на YouTube-канале передачи.

35-летняя звезда фильма «Барби» появилась перед зрителями в прозрачном черном платье бренда Alexander McQueen с асимметричным подолом и аппликациями. Также она надела босоножки в тон и в качестве украшения выбрала серьги-подвески с крупными прозрачными камнями.

В рамках шоу Робби обсудила съемки в фильме «Грозовой перевал», в котором исполнила главную роль вместе со звездой сериала «Эйфория» Джейкобом Элорди.

Ранее в январе американская певица и актриса Тейяна Тейлор, которую мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, в прозрачном платье посетила показ итальянского модного дома Schiaparelli.

