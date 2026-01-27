Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:59, 27 января 2026Экономика

Чистоту пляжей в Анапе оценили

Эколог Грибалев: К лету на анапских пляжах, как и в прошлом году, всплывет мазут
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Пляжи Анапы могут оказаться вновь непригодны для отдыха. Ждать ли повторения ситуации с загрязнением пляжей на юге России, в эфире «Радиоточки НСН» рассказал руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.

Как предполагает эколог, к лету на анапских пляжах вновь всплывет мазут, а морская вода будет полна токсинов. «Будет все, как в том году. Несмотря на то что тяжелые фракции мазута сейчас легли на дно благодаря зимним температурам, летом он будет всплывать к поверхности и просачиваться», — считает Грибалев. Однако маловероятно, что это отпугнет российских туристов. По словам эксперта, сейчас у россиян не так много альтернатив для курортного отдыха, а для многих Черноморское побережье — «единственная возможность поехать на море, пускай даже грязное», выразился Грибалев. По его словам, многие семьи с детьми закрывают глаза на экологическую обстановку и безопасность от безысходности. Качество воды в регионе не улучшится на протяжении еще нескольких лет, отметил эколог.

При этом директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов уверен, что опасности анапские пляжи не представляют. Как объяснил гость эфира, тот мазут, который остался на глубине, уже не поднимется, а для откачки оставшейся нефти технологического арсенала хватает. «Вероятность, что в Анапе будет полноценный сезон с купанием в море, очень высокая. Если есть возможность возврата, то бронируйте смело», — заявил Пукалов.

В конце 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма. С владельцев танкеров взыскали компенсацию ущерба на 49,46 миллиарда и 35,48 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    На трассе М7 произошло массовое ДТП

    Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

    Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

    В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

    Определена скрытая причина сосудистой деменции

    Обвиняемый в создании ОПС и аферах бывший главврач российской больницы сделал заявление

    Стоимость поездки на такси в Москве оказалась выше цены на авиабилеты в другой город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok