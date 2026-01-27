Чистоту пляжей в Анапе оценили

Эколог Грибалев: К лету на анапских пляжах, как и в прошлом году, всплывет мазут

Пляжи Анапы могут оказаться вновь непригодны для отдыха. Ждать ли повторения ситуации с загрязнением пляжей на юге России, в эфире «Радиоточки НСН» рассказал руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.

Как предполагает эколог, к лету на анапских пляжах вновь всплывет мазут, а морская вода будет полна токсинов. «Будет все, как в том году. Несмотря на то что тяжелые фракции мазута сейчас легли на дно благодаря зимним температурам, летом он будет всплывать к поверхности и просачиваться», — считает Грибалев. Однако маловероятно, что это отпугнет российских туристов. По словам эксперта, сейчас у россиян не так много альтернатив для курортного отдыха, а для многих Черноморское побережье — «единственная возможность поехать на море, пускай даже грязное», выразился Грибалев. По его словам, многие семьи с детьми закрывают глаза на экологическую обстановку и безопасность от безысходности. Качество воды в регионе не улучшится на протяжении еще нескольких лет, отметил эколог.

При этом директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов уверен, что опасности анапские пляжи не представляют. Как объяснил гость эфира, тот мазут, который остался на глубине, уже не поднимется, а для откачки оставшейся нефти технологического арсенала хватает. «Вероятность, что в Анапе будет полноценный сезон с купанием в море, очень высокая. Если есть возможность возврата, то бронируйте смело», — заявил Пукалов.

В конце 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма. С владельцев танкеров взыскали компенсацию ущерба на 49,46 миллиарда и 35,48 миллиарда рублей.