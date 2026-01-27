Реклама

20:31, 27 января 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

На Филиппинах во вторник, 27 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,4. О стихийном бедствии в этой стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 01:05 среды, 28 января, по местному времени (20:05 27 января по московскому времени). Эпицентр располагался в 39 километрах к юго-западу от населенного пункта Каламансиг, население которого составляет около 13 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

Ранее в этот же день сопоставимые по силе толчки были зафиксированы у Северных Курил. Их магнитуду сейсмологи оценили в 5,0.

