Россия
13:14, 27 января 2026Россия

Москалькова назвала число находящихся в пунктах временного размещения человек

Москалькова заявила, что в российских ПВР находятся более 22 тысяч человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В пунктах временного размещения (ПВР) на территории России сейчас находятся более 22 тысяч человек. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, в 60 субъектах России на данный момент действуют 1073 ПВР.

«Там размещены 22 тысячи граждан, из них почти 5 тысяч — это дети», — сказала она, отметив, что в пунктах временного размещения также находятся и украинцы, бежавшие из страны в 2022-2023 годах.

Ранее Москалькова заявила, что почти 1,4 тысячи пропавших без вести в Курской области были найдены, еще 452 человека остаются в розыске. По словам омбудсмена, ее аппаратом совместно с курским губернатором Александром Хинштейном был сформирован реестр жителей приграничья, с которыми была утеряна связь с момента вторжения украинских войск в Курскую область.

