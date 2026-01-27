Москвичам рассказали об аномальном снежном покрове

Синоптик Тишковец: Снежный покров в Москве в три раза превысит норму

Снежный покров в Москве вырастет в ближайшие дни и достигнет аномальной высоты. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает MSK1.RU.

По его словам, снегопады будут продолжаться минимум три дня. За ночь вторника, 27 января, на главной метеостанции Москвы на ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков, что составляет одну пятую месячной нормы. Показатель стал рекордным для этого дня, в последний раз такой уровень фиксировали в 1995 году.

Ожидается, что 28 января выпадет еще 14 миллиметров осадков, а сугробы впервые за зиму превысят полуметровую высоту. 29 января ожидается еще 7,5 миллиметра осадков. «Таким образом высота снежного покрова превысит 60 сантиметров, что выше нормы в три раза», — отметил Тишковец.

Он добавил, что снег перестанет идти только к середине ночи пятницы.

Ранее сообщалось, что после обильных снегопадов в Москве резко похолодает. Температура может снизиться до минус 15 градусов.