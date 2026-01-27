Москвичей призвали пересесть на метро

Дептранс Москвы призвал москвичей не использовать автомобили из-за непогоды

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в департаменте транспорта города в Telegram-канале.

Из-за снегопада время в пути на автомобиле увеличивается как минимум на 40-50 минут, поэтому наиболее рациональным вариантом передвижения в таких условиях остается метро.

В настоящее время движение затруднено на Ленинградском шоссе по направлению в центр, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

В Москве в ночь на вторник, 27 января, на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, выпало 9 миллиметров осадков — это около пятой части (18 процентов) от месячной нормы. На других метеостанциях мегаполиса осадков оказалось от 6 миллиметров на Балчуге до 8 миллиметров в Тушине.