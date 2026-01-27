Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:42, 27 января 2026Экономика

Москвичей призвали пересесть на метро

Дептранс Москвы призвал москвичей не использовать автомобили из-за непогоды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в департаменте транспорта города в Telegram-канале.

Из-за снегопада время в пути на автомобиле увеличивается как минимум на 40-50 минут, поэтому наиболее рациональным вариантом передвижения в таких условиях остается метро.

В настоящее время движение затруднено на Ленинградском шоссе по направлению в центр, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

В Москве в ночь на вторник, 27 января, на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, выпало 9 миллиметров осадков — это около пятой части (18 процентов) от месячной нормы. На других метеостанциях мегаполиса осадков оказалось от 6 миллиметров на Балчуге до 8 миллиметров в Тушине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Кристен Стюарт пожаловалась на несвободу в США и заговорила об эмиграции

    Предотвращен теракт на железной дороге в российском регионе

    В Азербайджане арестовали планировавших теракт граждан против посольства одной страны

    В России заметно изменились показания одометра на автомобилях с пробегом

    Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран

    Виктория Боня показала фото 20-летней давности

    Москвичей призвали пересесть на метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok