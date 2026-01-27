Реклама

Экономика
07:59, 27 января 2026Экономика

На Центральную Россию обрушились снегопады

Синоптик Леус: В Москве выпало 9 миллиметров осадков
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве в ночь на вторник, 27 января, выпало 9 миллиметров осадков, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Количество выпавших на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, осадков (9 миллиметров) — это около пятой части (18 процентов) от месячной нормы. На других метеостанциях мегаполиса осадков оказалось от 6 миллиметров на Балчуге до 8 миллиметров в Тушине.

На юге Подмосковья обошлось без сильных снегопадов, северную половину региона основательно замело. Так, в Долгопрудном и Волоколамске выпало 11 миллиметров осадков, в Ново-Иерусалиме — 13 миллиметров, в Клину — 15 миллиметров осадков (33 процента( от январской нормы.

Снегопады в столичном регионе сопровождались усилением юго-западного ветра, скорость которого в порывах достигала 13-14 метров в секунду.

Во Владимирской области местами уже выпало до 7 миллиметров осадков, в Ивановской области — до 11 миллиметров, в Тверской области — 12 миллиметров, а в Ярославской и Костромской областях в осадкомеры попало до 13 миллиметров.

В течение дня ветер постепенно ослабеет, а снегопады, временами сильные продолжатся. Снег станет менее интенсивным, но стихать осадки начнут только в четверг, 29 января.

Ранее москвичей предупредили о скачках давления на фоне обильных снегопадов.

