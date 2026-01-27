Реклама

09:27, 27 января 2026

Москву замело

Синоптик Вильфанд: Снегопады в столице продлятся до среды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сильный снегопад в Москве продлится до среды, 28 января. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москву замело из-за прохождения фронтального раздела, при этом температура начнет повышаться. По сравнению с понедельником, 26 января, температура повысится на 12-15 градусов. Днем прогнозируется до 6 градусов мороза.

Из-за снегопада в столице образовались 8-балльные пробки. Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет самолетов до 12:00 из-за неблагоприятных погодных условий. Аэропорт Внуково функционирует в обычном режиме.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в ночь на вторник, 27 января, выпало 9 миллиметров осадков, в Подмосковье максимум осадков в Клину — 15 миллиметров.

