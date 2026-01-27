Реклама

01:00, 27 января 2026Забота о себе

Мужчин призвали перестать демонизировать воздержание

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на то, что частая эякуляция имеет много преимуществ для здоровья, не стоит демонизировать воздержание, заявил уролог Франсуа Пейнадо. В разговоре с изданием Infosalus он успокоил мужчин, которые редко занимаются сексом.

Пейнадо подчеркнул, что длительное отсутствие эякуляции не является патологией и не отравляет организм, как думают многие люди. Неиспользованные сперматозоиды реабсорбируются посредством естественных физиологических механизмов и не вызывают структурных повреждений репродуктивной системы, подчеркнул врач.

«Имеющиеся данные свидетельствуют, что эякуляция полезна для физического и психического здоровья. Однако к сексуальному здоровью следует подходить целостно, без жесткого давления и с пониманием того, что мужской организм обладает эффективными механизмами саморегуляции», — заключил Пейнадо.

Ранее уролог Артур Богатырев призвал некоторых мужчин отказаться от посещения бани. По его словам, одним из противопоказаний является острое воспаление простаты.

