14:32, 28 января 2026Забота о себе

Мужчина не смог поднять привычный вес в спортзале и оказался серьезно болен

После подергиваний в бицепсе у британца нашли болезнь двигательного нейрона
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Improvisor / Shutterstock / Fotodom

Британец Райан Хорсфолл не смог поднять привычный вес левой рукой в спортзале и оказался серьезно болен. Историю 39-летнего сантехника опубликовало издание Mirror.

Впервые Хорсфолл заметил сложности с поднятием веса в начале 2025 года, а в октябре во время работы на холоде и вовсе потерял контроль над левой рукой. Также у него появились подергивания в бицепсе и ноге. Он предполагал, что эти симптомы вызваны защемлением нерва, но уже в декабре ему поставили диагноз — болезнь двигательного нейрона. «Тогда я не придал этому значения. Мы поняли всю серьезность положения, только когда я выписался из больницы и позвонил жене. Сейчас я отмечаю у себя все классические симптомы БДН», — признался британец.

Болезнь двигательного нейрона — это прогрессирующее неврологическое заболевание, поражающее головной и спинной мозг и приводящее к мышечной слабости, истощению и параличу. Обычно оно поражает людей в возрасте от 50 до 70 лет, поэтому, по словам Хорсфолла, ему не поставили диагноз раньше, несмотря на некоторые характерные жалобы. Сейчас анализы показали, что у Райана поражены все четыре конечности.

Ранее 29-летняя британка перестала выходить на улицу из-за запахов рыбы, тухлых яиц и фекалий, исходящих от ее тела. По словам женщины, она сама нашла подходящий под ее симптомы диагноз — триметиламинурия, или синдром тухлой рыбы.

