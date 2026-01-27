Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:26, 27 января 2026Экономика

Российский бюджет захотели наполнить с помощью казино

«Ъ»: Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино ради доходов бюджета
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением легализовать онлайн-казино для повышения доходов федерального бюджета. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с текстом соответствующего письма, сообщает «Коммерсантъ».

Снятие запрета на организацию и работу такого формата азартных игр чиновник видит возможным при исполнении ряда условий. Речь идет о создании Единого центра учета переводов ставок, как уже сделано в случае с букмекерскими конторами, об определении оператора организации распоряжением президента по предложению правительства, а также о введении налога на такую деятельность в размере не менее 30 процентов от выручки без учета выплаченных выигрышей.

По оценке ведомства, в течение года онлайн-казино смогут приносить казне около 100 миллиардов рублей. Оборот нелегального сегмента азартных игр оценивается более чем в три триллиона рублей.

Материалы по теме:
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами. Как крупнейшая компания будет их решать?
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами.Как крупнейшая компания будет их решать?
13 января 2026
Прожиточный минимум для трудоспособных в России в 2026 году: таблица по регионам
Прожиточный минимум для трудоспособных в России в 2026 году:таблица по регионам
14 января 2026

Силуанов настаивает на введении порога по возрасту пользователей — площадки должны быть доступны только для пользователей в возрасте 21 года и старше. Правом администрирования налога предлагается наделить ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). В случае легализации онлайн-казино Минфин и другие «заинтересованные» органы смогут пойти на дополнительные меры по блокировке нелегальных площадок и запрету денежных переводов в адрес их операторов.

Исполнительный директор букмекерской конторы BetBoom Юрий Эрмантраут приветствовал такую инициативу, посчитав, что она не приведет к оттоку аудитории, а даст импульс для развития индустрии.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василий Рий подчеркнул, что государство должно учитывать и нивелировать связанные с таким решением социальные риски, в том числе развитие игорной зависимости. По его словам, в ряде стран, легализовавших онлайн-казино, при отсутствии должного контроля ситуация в этой сфере ухудшилась.

В конце декабря правительство внесло в Госдуму законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. По состоянию на начало 2026 года в стране действуют пять таких зон — «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Золотой берег» (Крым).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России показали редкий образец военной техники ВСУ

    Оскорбившийся клиент взорвал гранату в российском баре

    В Китае не захотели помочь российской компании обойти санкции

    В России высказались об участии Китая в мирном урегулировании на Украине

    В России напомнили о важности радара в Туле для США

    111-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия

    Ребенок из российской семьи покрылся жуткой сыпью на отдыхе в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok