Российский бюджет захотели наполнить с помощью казино

«Ъ»: Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино ради доходов бюджета

Министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением легализовать онлайн-казино для повышения доходов федерального бюджета. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с текстом соответствующего письма, сообщает «Коммерсантъ».

Снятие запрета на организацию и работу такого формата азартных игр чиновник видит возможным при исполнении ряда условий. Речь идет о создании Единого центра учета переводов ставок, как уже сделано в случае с букмекерскими конторами, об определении оператора организации распоряжением президента по предложению правительства, а также о введении налога на такую деятельность в размере не менее 30 процентов от выручки без учета выплаченных выигрышей.

По оценке ведомства, в течение года онлайн-казино смогут приносить казне около 100 миллиардов рублей. Оборот нелегального сегмента азартных игр оценивается более чем в три триллиона рублей.

Силуанов настаивает на введении порога по возрасту пользователей — площадки должны быть доступны только для пользователей в возрасте 21 года и старше. Правом администрирования налога предлагается наделить ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). В случае легализации онлайн-казино Минфин и другие «заинтересованные» органы смогут пойти на дополнительные меры по блокировке нелегальных площадок и запрету денежных переводов в адрес их операторов.

Исполнительный директор букмекерской конторы BetBoom Юрий Эрмантраут приветствовал такую инициативу, посчитав, что она не приведет к оттоку аудитории, а даст импульс для развития индустрии.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василий Рий подчеркнул, что государство должно учитывать и нивелировать связанные с таким решением социальные риски, в том числе развитие игорной зависимости. По его словам, в ряде стран, легализовавших онлайн-казино, при отсутствии должного контроля ситуация в этой сфере ухудшилась.

В конце декабря правительство внесло в Госдуму законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. По состоянию на начало 2026 года в стране действуют пять таких зон — «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Золотой берег» (Крым).