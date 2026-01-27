На Украине обеспокоились готовностью США предоставить Киеву гарантии безопасности

FT: Киев обеспокоен готовностью Вашингтона предоставить гарантии безопасности

Киев обеспокоен тем, готов ли на самом деле Вашингтон предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

«Они останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности», — рассказал изданию источник.

Как отмечает издание, чиновники из Украины и Евросоюза характеризуют позицию США относительно мирных переговоров как попытку заставить Киев пойти на условия Москвы.

Ранее FT со ссылкой на источники сообщила, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласится отказаться от притязаний на территории.