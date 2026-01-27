Белый дом отреагировал на сообщения об ультиматуме Украине

Белый дом опроверг, что США потребовали от Украины территориальные уступки

Белый дом опроверг публикацию издания The Financial Times (FT), в которой утверждалось, что США якобы поставили Украине ультиматум о территориальных уступках. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли в комментарии к статье FT.

«Это абсолютно неверно. Единственная роль США в этом мирном процессе состоит в том, чтобы сблизить обе стороны для заключения соглашения. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно», — возмутилась представитель Белого дома.

При этом авторы материала приводят слова анонимного источника, который утверждает, что США якобы «не пытаются вынудить Украину пойти на территориальные уступки», а гарантии безопасности, которые Вашингтон мог бы предоставить Киеву, зависят как от позиции Украины, так и России.

Ранее газета FT со ссылкой на источники сообщила, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласится отказаться от притязаний на территории. Также отмечается, что Вашингтон готов нарастить поставки вооружений Киеву, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на сделку.