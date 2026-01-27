Раскрыты подробности массированного ночного налета ВСУ на регионы России

МО России: Система ПВО за ночь с 26 на 27 января сбила 19 украинских БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь с 26 на 27 января сбила 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти подробности массированного ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России раскрыли в российском Минобороны, заявление опубликовано в Telegram.

По сообщению оборонного ведомства, атаке подверглись четыре субъекта — Курская, Орловская, Белгородская области и Краснодарский край. Больше всего дронов — 9 единиц — сбили над первым из перечисленных регионов. Кроме того, три БПЛА были сбиты средствами ПВО над Азовским морем.

О пострадавших и каких-либо разрушениях на земле в Минобороны не сообщили.

Известно, что атака на Курск была совершена ВСУ около часа ночи. В разных частях города были слышны несколько взрывов.