Экономика
08:23, 27 января 2026Экономика

Названо главное достижение российской экономической политики

Аналитик Головнин счел замедление инфляции главным экономическим достижением ЦБ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pixabay

Почти двукратное замедление темпов роста потребительских цен стало главным достижением российской экономической политики за 2025 год. Такое мнение высказал глава Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин, его слова приводит РИА Новости.

Именно это является главной целью руководства Центробанка (ЦБ), напомнил эксперт. В прошлом году регулятору удалось резко замедлить инфляцию на внутреннем рынке. Этому поспособствовала в том числе жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). «Следует отметить снижение годового темпа инфляции», — резюмировал Головнин.

Если в начале января 2025-го инфляция в России оценивалась в районе 10 процентов, то к концу года динамика замедлилась до 5,6 процента. Это обстоятельство Головнин счел «позитивным моментом».

Несмотря на замедление темпов роста потребительских цен, они все еще почти в полтора раза превышают таргет, установленный ЦБ на уровне 4 процентов. Это обстоятельство вкупе с повышенными инфляционными ожиданиями россиян мешает руководству регулятора перейти к более резкому смягчению ДКП, Не внушает оптимизма и повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов. На этом фоне рост цен с начала января превысил треть от плана на весь 2026 год. С учетом этого говорить о стабилизации ценовой ситуации в России пока преждевременно, сходятся во мнении эксперты.

